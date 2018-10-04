İsveç’in acısı büyük! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    ’in acısı büyük!

    İsveç’in acısı büyük!

    ’ın 2-0 geriden gelip devirdiği , o maçı unutamıyor. Andersson, “’ye dramatik bir şekilde kaybettik. Bu yenilgiyi karşısında telafi edeceğiz” diyor

    Teknik Direktörü Janne Andersson, Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'a yenildikleri maçı unutamıyor. ile 11 Ekim'de oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Andersson, sözlerine 'ye 3-2 yenildikleri maçla başladı. Ay-yıldızlı ekibimizin 10 Eylül'de oynanan ve 2-0 geriden gelip kazandığı karşılaşmayı unutamadıklarını belirten Andersson, şunları söyledi: "TÜRKİYE bize karşı çok istekli bir oyun sergiledi. Türklere dramatik bir şekilde yenildik. Mental ve fizik olarak bizden çok iyilerdi. Bu maçı telafi etmek için Rusya karşısında ofansif bir kadroyla çıkacağız. Türkiye maçı sonrası futbolcularımla yenilgiyi masaya yatırdık. maçlarından sonra futbolcuların mental ve fizik olarak yorgun olduğunu tespit ettik. Bu açığımızı kapatacağız."
    1. 4.10.2018
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