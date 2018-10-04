Biletler satışta – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    A MILLI Takım'ın ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı. 11 Ekim'de Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma için ilk olarak Taraftarlar Kulübü üyeleri bilet alabilecek. Satışlar, taraftarkulubu. tff.org sitesinden gerçekleşirken, fiyatlar şöyle: 1. kategori: 15 , 2. kategori: 10 TL ve 3. kategori: 5 TL.
    1. 4.10.2018
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