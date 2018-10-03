Türkiye-Bosna Hersek maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile Rize'de yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda 20.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışının başladığı bildirildi.
İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen bilet fiyatlarının 1. kategori 15, 2. kategori 10 ve 3. kategori de 5 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 1 gün süreceği ifade edildi.
- 2.10.2018 18:49
- Güncelleme: 3.10.2018 01:51
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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