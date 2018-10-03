Türkiye - Bosna Hersek maçının bilet satışı başladı
A Milli Futbol Takımı'nın Bosna Hersek ile 11 Ekim 2018 Perşembe günü oynayacağı hazırlık maçının Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için genel bilet satışı başladı.
A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim 2018 Perşembe saat 20.30'da Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda Bosna Hersek ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadelenin bilet satışı internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Bir taraftar en fazla iki bilet alabilecek.
Türkiye - Bosna Hersek maçının bilet fiyatları ise 1. Kategori 15 TL, 2. Kategori 10 TL ve 3. Kategori 5 TL olarak belirlendi.
- 3.10.2018 12:19
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Çare Yılmaz Vural!
Toplam 18
Yorum
ubeyis inaşşlah bir fenerbahçeli olarak gerçekdende cok isterim yılmaz hoca hayalimdi
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Karius, Nişantaşı'nda görüntülendi
Toplam 1
Yorum
Nazan Galatasarayliyim ama ölüyorum sana.
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 3
Yorum
Atilla Turan Adam dolandırıcı sahtekar sağlam transferi yok takıma ta fabian transferinde kapının önüne konulmalıydı muhtemelen komisyon alıyor karşıdan
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