A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim 2018 Perşembe saat 20.30'da Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda Bosna Hersek ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadelenin bilet satışı internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Bir taraftar en fazla iki bilet alabilecek.



Türkiye - Bosna Hersek maçının bilet fiyatları ise 1. Kategori 15 TL, 2. Kategori 10 TL ve 3. Kategori 5 TL olarak belirlendi.