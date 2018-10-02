Türkiye-Bosna Hersek maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile Rize'de yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda 20.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışının başladığı bildirildi.
İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen bilet fiyatlarının 1. kategori 15, 2. kategori 10 ve 3. kategori de 5 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 1 gün süreceği ifade edildi.
- 2.10.2018 18:49
- Güncelleme: 2.10.2018 19:08
- Türkiye-Bosna Hersek maçının biletleri satışa çıktı
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