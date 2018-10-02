Türkiye-Bosna Hersek maçının biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Türkiye- maçının biletleri satışa çıktı

    Türkiye-Bosna Hersek maçının biletleri satışa çıktı

    A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü ile 'de yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı.

    yapılan açıklamada, 'deki Çaykur Didi Stadı'nda 20.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışının başladığı bildirildi.

    üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen bilet fiyatlarının 1. kategori 15, 2. kategori 10 ve 3. kategori de 5 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

    Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 1 gün süreceği ifade edildi.

    1. 2.10.2018 18:49
    2. Güncelleme: 2.10.2018 19:08
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