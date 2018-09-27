Ceferin'den karar sonrası skandal sözler! – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Ceferin'den karar sonrası skandal sözler!

    Ceferin'den karar sonrası skandal sözler!

    Başkanı , 2024 neden 'ye verilmediği ile ilgili konuştu. Ceferin, tüm sorumluluklarını yerine getiren ve alt yapı yatırımlarını eksiksiz bitiren ülkemizle ilgili skandal ifadeler kullandı

    2024 neden 'ye verilmedi? Başkanı , EURO 2024'ü düzenleme hakkının 'ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yapılan oylamada Türkiye'ye 4 oy verilirken 12 oy alan Almanya, EURO 2024'ü düzenlemeye hak kazandı.

    Tören sonrasında açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2024 için verdiği tüm sözleri yerine getiren Türkiye'yle ilgili skandal ifadeler kullandı. İşte UEFA başkanının sözleri:

    "Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO 2024 bekliyorum. Değerlendirme raporu sonucunda Türkiye'de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye'nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı."

    1. 27.9.2018 17:42
    2. Güncelleme: 27.9.2018 18:27
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