Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Rıdvan Dilmen, EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesinin ardından UEFA'ya sert açıklamalarda bulundu.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, UEFA'nın EURO 2024'ü Almanya'ya vermesinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.
Dilmen'in sözleri şöyle;
2019 Süper Kupa finali Türkiye'de, 2020 Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat'ta. Madem problemli, o finalleri niye verdiler?"
Çok sürpriz mi? Bence değil. Zaten UEFA verdiği raporda adil olmayan, adaletsiz bir rapor hazırlamış. Almanya'nın raporunda Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile ilgili ırkçılık olayı var mı?"
4. kez gittik, 5. kez, 6. kez yine gideceğiz. Olimpiyatlar için de öyle. Ülkemiz zengin olmayabilir ama güçlü bir ülke. Bir hayal kırıklığı olmamalı."
- 27.9.2018 17:09
- Güncelleme: 27.9.2018 17:09
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 23
Yorum
regulus bjk yi mahvetti,şimdi ülke futbolunu,yakında spor bakanı olursa vay halimize rahmetli babası ''oğlum allahını seversen dükkana gelme''demiş
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 23
Yorum
ali samast yine bir komplo teorisi
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 23
Yorum
taraftar Şaşırdık mı ? Milletin parasını sokağa atan TFF derhal istifa etmelidir.
Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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