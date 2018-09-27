Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    : "4. kez gittik, yine gideceğiz!"

    Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"

    , EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesinin ardından UEFA'ya sert açıklamalarda bulundu.

    Spor yorumcusu , UEFA'nın EURO 2024'ü Almanya'ya vermesinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Dilmen'in sözleri şöyle;

    2019 finali Türkiye'de, 2020 Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat'ta. Madem problemli, o finalleri niye verdiler?"

    Çok sürpriz mi? Bence değil. Zaten UEFA verdiği raporda adil olmayan, adaletsiz bir rapor hazırlamış. Almanya'nın raporunda Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile ilgili ırkçılık olayı var mı?"

    4. kez gittik, 5. kez, 6. kez yine gideceğiz. Olimpiyatlar için de öyle. Ülkemiz zengin olmayabilir ama güçlü bir ülke. Bir hayal kırıklığı olmamalı."

    1. 27.9.2018 17:09
    2. Güncelleme: 27.9.2018 17:09
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