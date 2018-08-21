TFF'den Ceferin'e destek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 43'üncüsü yapılacak olan UEFA Kongresi'ndeki başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 7 Şubat 2019'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak olan 43'üncü UEFA Kongresi'nde mevcut başkan Aleksander Ceferin'i destekleyecek.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu, gerek Avrupa futbolunda sağlanan istikrarlı yönetimin gerekse yürütülen önemli projelerin devamlılığı açısından Aleksander Ceferin'in yeni dönemde de UEFA Başkanı olarak göreve devam etmesini istemektedir. Bu nedenle, İtalya'nın başkenti Roma'da 7 Şubat 2019 tarihindeki 43. UEFA Kongresi'nde yapılacak UEFA Başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."
- 21.8.2018 17:00
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Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Toplam 7
Yorum
T.s61 Burasi söz verme yerimi ts basit takimmi zeki yavru ts formasıni giyecek adammi top toplattirın.
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Toplam 3
Yorum
karakartalll mustafa ve love dururken bu adamı gönderirlerse yazıklar olsun. adam tam açıldı satıyorlar. gelen adamdan 10 hafta bir şey beklemeyin. yazık
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