TFF'den Ceferin'e destek – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    TFF'den Ceferin'e destek

    TFF'den Ceferin'e destek

    (TFF), 43'üncüsü yapılacak olan UEFA Kongresi'ndeki başkanlık seçiminde 'i destekleyeceğini açıkladı.

    resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 7 Şubat 2019'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak olan 43'üncü UEFA Kongresi'nde mevcut başkan 'i destekleyecek.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu, gerek Avrupa futbolunda sağlanan istikrarlı yönetimin gerekse yürütülen önemli projelerin devamlılığı açısından Aleksander Ceferin'in yeni dönemde de UEFA Başkanı olarak göreve devam etmesini istemektedir. Bu nedenle, İtalya'nın başkenti Roma'da 7 Şubat 2019 tarihindeki 43. UEFA Kongresi'nde yapılacak UEFA Başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."

    1. 21.8.2018 17:00
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