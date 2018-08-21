Süper Lig'de gençlere güven yok! – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    'de gençlere güven yok!

    Süper Lig'de gençlere güven yok!

    'de takımlar, genç futbolculara güvenmiyor. Ligde ikinci hafta geride kalırken 20 yaş altı futbolculara sadece , , ve fırsat verdi. 4 takımda 5 isim, lig maçlarında şans buldu.

    Spor Toto Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ikinci hafta geride kalırken, oynanan 18 karşılaşmada sadece 5 futbolcu 20 yaşının altındaydı. Özellikle altyapıdan oyuncu yetiştirme konusunda Avrupa'nın çok gerisinde kalan Süper Lig, geride kalan 2 haftada şans tanınan futbolcularla da bunu kanıtladı.

    4 takımdan 5 futbolcu şans buldu
    Ligin ikinci haftası geride kalırken oynanan 18 karşılaşmada, 23.9 yaş ortalamasıyla ligin en genç ekibi olan 'un yanı sıra , ve 20 yaş altı genç futbolculara fırsat verdi. Bursaspor'da, mücadelesinde ilk kez forma giyen Burak Kapacak ve Fenerbahçe maçında oyuna sonradan dahil olan Makedon Jani Atanasov, yeşil-beyazlı ekibin genç isimleri olarak dikkat çekti. Fenerbahçe'de Bursaspor karşısında oynayan Eljif Elmas, Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür ve ligin ilk haftasında Kayserispor karşısında Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, ilk 2 haftada şans bulan 20 yaş altı futbolcular olarak dikkat çekti. Süper Lig'deki diğer 14 takım, 20 yaşın altında oyuncu oynatmadı.
    1. 21.8.2018 17:23
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