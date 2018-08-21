Süper Lig'de gençlere güven yok!
Süper Lig'de takımlar, genç futbolculara güvenmiyor. Ligde ikinci hafta geride kalırken 20 yaş altı futbolculara sadece Bursaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor fırsat verdi. 4 takımda 5 isim, lig maçlarında şans buldu.
4 takımdan 5 futbolcu şans buldu
Ligin ikinci haftası geride kalırken oynanan 18 karşılaşmada, 23.9 yaş ortalamasıyla ligin en genç ekibi olan Bursaspor'un yanı sıra Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor 20 yaş altı genç futbolculara fırsat verdi. Bursaspor'da, Kayserispor mücadelesinde ilk kez forma giyen Burak Kapacak ve Fenerbahçe maçında oyuna sonradan dahil olan Makedon Jani Atanasov, yeşil-beyazlı ekibin genç isimleri olarak dikkat çekti. Fenerbahçe'de Bursaspor karşısında oynayan Eljif Elmas, Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür ve ligin ilk haftasında Kayserispor karşısında Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, ilk 2 haftada şans bulan 20 yaş altı futbolcular olarak dikkat çekti. Süper Lig'deki diğer 14 takım, 20 yaşın altında oyuncu oynatmadı.
- 21.8.2018 17:23
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Araplar’dan çıkarma
Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Trabzonspor transferi açıkladı! 1 yıllık imza...
Toplam 7
Yorum
T.s61 Burasi söz verme yerimi ts basit takimmi zeki yavru ts formasıni giyecek adammi top toplattirın.
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Negredo Al Nassr ile anlaşma sağladı
Toplam 3
Yorum
karakartalll mustafa ve love dururken bu adamı gönderirlerse yazıklar olsun. adam tam açıldı satıyorlar. gelen adamdan 10 hafta bir şey beklemeyin. yazık
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