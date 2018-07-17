Türkiye öne geçtiği maçta İngiltere'ye yenildi! Maç sonucu 2-3... – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    öne geçtiği maçta 'ye yenildi! Maç sonucu 2-3...

    Türkiye öne geçtiği maçta İngiltere'ye yenildi! Maç sonucu 2-3...

    , Finlandiya'da düzenlenen Altı 'nda son şampiyon 'ye 2-3 mağlup oldu.

    , Finlandiya'da düzenlenen Altı 'nda son şampiyon 'ye 2-3 mağlup oldu.

    İngiltere'ye galibiyeti golleri 22'nci dakikada Tanganga, 45+2'nci dakikada Brereton ve 54'üncü dakikada Embleton atarken, Türkiye'nin golleri ise 2'nci dakikada Güven ve 57'nci dakikada Metehan'dan geldi.

    Milliler, gruptaki ikinci maçında 20 Temmuz'da Fransa ile karşılaşacak.

    STAT: Seinajoki
    HAKEMLER: Sandro Scharer, Bryngeir Valdimarsson, Alexandru Cerei, Petri Viljanen
    TÜRKİYE: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Alpay Çelebi, Gökay Güney, Umut Güneş, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 ), Abdülkadir Ömür, Ahmed Kutucu (Dk. 58 Doğukan Sinik), Muhayer Oktay, ,
    İNGİLTERE: Ellery Balcombe, Dujon Sterling, Adam Lewis, Max Sanders (Dk. 79 Nya Kirby), , Trevoh Chalobah, Elliot Embleton, Marcus Tavernler, George Hirst, Ben Brereton, Kelland Watts
    GOLLER: Dk. 2 Güven Yalçın, Dk. 57 Metehan (Türkiye) - Dk. 22 Japhet Tanganga, Dk. 45+2 Ben Brereton, Dk. 54Elliot Embleton (İngiltere)
    SARI KARTLAR: Metehan Güçlü, Rahmetullah Berişbek (Türkiye) - Marcus Tavernier (İngiltere)
    KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Metehan Güçlü (Türkiye)

    1. 17.7.2018 21:09
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