Uluslar Ligi biletleri çıktı – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Uluslar Ligi biletleri çıktı

    Uluslar Ligi biletleri çıktı
    A 'ın Uluslar Ligi'nde İsveç ile 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı mücadelenin biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için satışa çıktı. İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları 175 TL olarak belirlendi.
    1. 4.7.2018
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