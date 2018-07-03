İsveç-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    -Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

    <a href="/index/isvec?id=c94fdf65-9ea2-433c-9c4e-ad70c009ce66" class="" rel="tag">İsveç</a>-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

    A 'ın ile oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşmasının misafir takım tribünü öncelikli bilet satışı başladı.

    A 'ın Uluslar Ligi'nde ile 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı mücadelenin biletleri Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için satışa çıktı. 'in Solna kentindeki Friends Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri'nin öncelikli bilet satın alma hakkı üç gün devam edecek. Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.

    İsveç-Türkiye maçının misafir takım tribünü bilet fiyatı 175 TL olarak belirlendi.
    1. 3.7.2018 12:21
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