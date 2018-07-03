İsveç-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Takım'ın İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının misafir takım tribünü öncelikli bilet satışı başladı.
İsveç-Türkiye maçının misafir takım tribünü bilet fiyatı 175 TL olarak belirlendi.
- 3.7.2018 12:21
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
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Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
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Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
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