A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Rusya - Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2. maçının yeri ve saati belli oldu.
Rusya - Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta?
A Milli Futbol Takımımızın, Rusya ile 14 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçının yeri belli oldu. Millilerimiz, Rusya ile Soçi kentindeki Fisht Stadyumu'nda karşılaşacak ve müsabaka yerel saatle 19.00'da başlayacak.
UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül'deki Rusya maçımızın Trabzon'da, 10 Eylül'deki İsveç maçımızın da Solna'da oynanacağı daha önce açıklanmıştı.
Trabzon'daki Rusya maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Solna'daki İsveç maçının stadı Friends Arena, başlama saati ise 20.45 (yerel saat) olarak belirlenmişti.
- 27.6.2018 14:09
- Güncelleme: 27.6.2018 14:15
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Rusya - Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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