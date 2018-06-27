Rusya - Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    - maçı ne zaman ve saat kaçta?

    <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a> - <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a> maçı ne zaman ve saat kaçta?

    A , Uluslar B Ligi 2. maçında ile karşı karşıya gelecek. Peki - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    - arasında oynanacak Uluslar B Ligi 2. maçının yeri ve saati belli oldu.

    Rusya - Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta?
    A Milli Futbol Takımımızın, ile 14 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Uluslar B Ligi 2. Grup maçının yeri belli oldu. Millilerimiz, ile Soçi kentindeki Fisht Stadyumu'nda karşılaşacak ve müsabaka yerel saatle 19.00'da başlayacak.

    Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül'deki maçımızın Trabzon'da, 10 Eylül'deki maçımızın da Solna'da oynanacağı daha önce açıklanmıştı.

    Trabzon'daki maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Solna'daki maçının stadı Friends Arena, başlama saati ise 20.45 (yerel saat) olarak belirlenmişti.

    1. 27.6.2018 14:09
    2. Güncelleme: 27.6.2018 14:15
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