Yunus Mallı’dan siftah – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’dan siftah

    Yunus Mallı’dan siftah

    ile daha önce oynadığı üç karşılaşmada rakibine gol atma başarısı gösteremeyen A , ’nın ayağından gelen golle ilk kez Rusya filelerini havalandırdı.

    ile daha önce oynadığı üç karşılaşmada rakibine gol atma başarısı gösteremeyen A , 'nın ayağından gelen golle ilk kez Rusya filelerini havalandırdı. Ayyıldızlı formayla 18. maçına çıkan Yunus Mallı, A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşarken müsabakanın 90. dakikasında oyuna giren İstanbulsporlu Mehmet Zeki Çelik ilk kez milli oldu. Öte yandan, A Milli Takım, son 4 maçta da kalesini gole kapatamadı. Özel maçlarda Karadağ ve Tunus ile 2-2 berabere kalan milliler, 'ı 2-1 mağlup etti. , son olarak Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

    1. 6.6.2018
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