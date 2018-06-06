Yunus Mallı’dan siftah
Rusya ile daha önce oynadığı üç karşılaşmada rakibine gol atma başarısı gösteremeyen A Milli Takım, Yunus Mallı’nın ayağından gelen golle ilk kez Rusya filelerini havalandırdı.
Rusya ile daha önce oynadığı üç karşılaşmada rakibine gol atma başarısı gösteremeyen A Milli Takım, Yunus Mallı'nın ayağından gelen golle ilk kez Rusya filelerini havalandırdı. Ayyıldızlı formayla 18. maçına çıkan Yunus Mallı, A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşarken müsabakanın 90. dakikasında oyuna giren İstanbulsporlu Mehmet Zeki Çelik ilk kez milli oldu. Öte yandan, A Milli Takım, son 4 maçta da kalesini gole kapatamadı. Özel maçlarda Karadağ ve Tunus ile 2-2 berabere kalan milliler, İran'ı 2-1 mağlup etti. Türkiye, son olarak Rusya ile 1-1 berabere kaldı.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Yunus Mallı’dan siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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