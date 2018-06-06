Yunus Mallı’dan siftah

Rusya ile daha önce oynadığı üç karşılaşmada rakibine gol atma başarısı gösteremeyen A Milli Takım, Yunus Mallı'nın ayağından gelen golle ilk kez Rusya filelerini havalandırdı. Ayyıldızlı formayla 18. maçına çıkan Yunus Mallı, A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşarken müsabakanın 90. dakikasında oyuna giren İstanbulsporlu Mehmet Zeki Çelik ilk kez milli oldu. Öte yandan, A Milli Takım, son 4 maçta da kalesini gole kapatamadı. Özel maçlarda Karadağ ve Tunus ile 2-2 berabere kalan milliler, İran'ı 2-1 mağlup etti. Türkiye, son olarak Rusya ile 1-1 berabere kaldı.