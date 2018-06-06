Sonuçtan mutluyum

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile deplasmanda yaptıkları maçta iyi mücadele ettiklerini ve alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yeni ve genç bir ekip olduğumuzu kaydeden Rumen hoca, "Bugün 24 yaş altında 7 oyuncumuz süre aldı. Türk Milli Takımı'nın geleceği için çok iyi bir şey. 30 yaş ve üzeri oyunculardan kurulu ekibimizi gençleştirdik. Yeni bir dönem içindeyiz" dedi. GENÇLERI tecrübeli isimlerle üst seviyeye taşıyacaklarını belirten Luce, "Bugün dengeli bir sonuç oldu. Her iki ekibin de gol pozisyonları vardı" dedi. Basının ilgisinden dert yanan tecrübeli hoca, "Oyuncularım medyanın güvenini kazanmış değil. Burada bizimle çok az Türk basın mensubu var" ifadesini kullandı. Lucescu, Dünya Kupası'nda Rusya ve Brezilya'yı desteklediğini de sözlerine ekledi.