Sonuçtan mutluyum
Lucescu, Rusya maçı sonrası şunları söyledi: “Sonuçtan mutluyum. Bence dengeli bir sonuç oldu. Her iki ekibin de gol pozisyonları oldu.”
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile deplasmanda yaptıkları maçta iyi mücadele ettiklerini ve alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yeni ve genç bir ekip olduğumuzu kaydeden Rumen hoca, "Bugün 24 yaş altında 7 oyuncumuz süre aldı. Türk Milli Takımı'nın geleceği için çok iyi bir şey. 30 yaş ve üzeri oyunculardan kurulu ekibimizi gençleştirdik. Yeni bir dönem içindeyiz" dedi. GENÇLERI tecrübeli isimlerle üst seviyeye taşıyacaklarını belirten Luce, "Bugün dengeli bir sonuç oldu. Her iki ekibin de gol pozisyonları vardı" dedi. Basının ilgisinden dert yanan tecrübeli hoca, "Oyuncularım medyanın güvenini kazanmış değil. Burada bizimle çok az Türk basın mensubu var" ifadesini kullandı. Lucescu, Dünya Kupası'nda Rusya ve Brezilya'yı desteklediğini de sözlerine ekledi.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
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