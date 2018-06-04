"Tarih yazacağız" – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    "Tarih yazacağız"

    "Tarih yazacağız"

    : “Lucescu ile yapılanarak turnuvalara gideceğimize inanıyorum.” : “Biz gençler ve abilerimin birlikteliğiyle gelecekte tarih yazacağız.”

    Türk milli takımının iki yıldızı Mehmet Topal ve Yusuf Yazıcı geleceğe dair önemli açıklamalar yaptı. Yıllardır sağladığı istikrarlı performansla alkış toplayan , "Gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Lucescu ile yeniden yapılanıyoruz. Genç kardeşlerimizle organizasyonlara katılarak, başarılı olacağımıza canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

    JENERASYON SAĞLAM
    Takımın genç yeteneği Yusuf Yazıcı ise geleceğe umutla bakacak bir takım olduklarını söyledi. Takım kimyasına değinen Yazıcı, "Biz gençler ve abilerimin birlikteliğiyle organizasyonlara katılacak bir jenerasyon oluştu. Turnuvalara katılmakla kalmayıp tarih yazabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 4.6.2018
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