"Tarih yazacağız"
Mehmet Topal: “Lucescu ile yapılanarak turnuvalara gideceğimize inanıyorum.” Yusuf Yazıcı: “Biz gençler ve abilerimin birlikteliğiyle gelecekte tarih yazacağız.”
JENERASYON SAĞLAM
Takımın genç yeteneği Yusuf Yazıcı ise geleceğe umutla bakacak bir takım olduklarını söyledi. Takım kimyasına değinen Yazıcı, "Biz gençler ve abilerimin birlikteliğiyle organizasyonlara katılacak bir jenerasyon oluştu. Turnuvalara katılmakla kalmayıp tarih yazabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.
- 4.6.2018
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
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