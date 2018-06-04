Serbest’ten 3 yıllık öngörü – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Serbest’ten 3 yıllık öngörü

    Serbest’ten 3 yıllık öngörü
    Ay-yıldızlı formayı karşısında ilk kez sırtına geçiren Tarkan Serbest, "Üç yıl önce 'Hedef 2018' yazıp yanına Türk bayrağını koyarak hedefimi belirtmek amacıyla bir paylaşımda bulunmuştum. Üç sene sonra da Milli Takım'a seçildim" dedi.
    1. 4.6.2018
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