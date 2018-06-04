Milliler Rusya’da – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Milliler ’da

    Milliler Rusya’da
    A Milliler yarın ile yapacağı özel maç için 'ya geçti. Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve 'de Havalimanı'ndan hareket eden uçak, Rusya'da başkent Moskova'ya indi. Kafile, 'na katılacak takımlara uygulanacak prosedürle (gönüllülerce) karşılandı. Milli futbolcular otobüse gönüllüler eşliğinde oteline geçti.
    1. 4.6.2018
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