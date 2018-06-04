Cenk Tosun ayrıldı – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    ayrıldı

    Cenk Tosun ayrıldı
    Tunus ile oynadığı hazırlık maçında gördüğü kırmızı kartla Disiplin Talimatı gereğince cezalı duruma düşen Cenk Tosun, kamptan ayrıldı. Tecrübeli oyuncu, Tunus maçında tribünlerle tartışma yaşamıştı.
    1. 4.6.2018
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