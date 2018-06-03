Cenk Tosun Milli Takım kampından ayrıldı – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    kampından ayrıldı

    Cenk Tosun Milli Takım kampından ayrıldı

    Tunus maçında gören 'a maçı öncesi izin verildi ve Cenk kamptan ayrıldı

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    A Milli Takımımızın Tunus ile oynadığı karşılaşmada gördüğü sonucu Disiplin Talimatı gereğince 5 Haziran'daki özel maçında cezalı duruma düşen , kamptan ayrıldı.

    Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun izin verdiği milli futbolcu, A kafilesinin bugünkü seyahati öncesinde takım arkadaşları ve teknik heyet ile 'de vedalaştı.

    Cenk, A Milli Takım'ın 28 Mayıs'ta 'ı 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golleri kaydetmiş, 1 Haziran'daki Tunus karşılaşmasında da takımımızı öne geçiren penaltı golünü atmıştı.

    1. 3.6.2018 15:55
    2. Güncelleme: 3.6.2018 17:11
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