Cenk Tosun Milli Takım kampından ayrıldı

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

A Milli Takımımızın Tunus ile oynadığı karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sonucu FIFA Disiplin Talimatı gereğince 5 Haziran'daki Rusya özel maçında cezalı duruma düşen Cenk Tosun, kamptan ayrıldı.

Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun izin verdiği milli futbolcu, A Milli Takım kafilesinin bugünkü Moskova seyahati öncesinde takım arkadaşları ve teknik heyet ile Cenevre'de vedalaştı.

Cenk, A Milli Takım'ın 28 Mayıs'ta İran'ı 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golleri kaydetmiş, 1 Haziran'daki Tunus karşılaşmasında da takımımızı öne geçiren penaltı golünü atmıştı.