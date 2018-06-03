Cenk Tosun Milli Takım kampından ayrıldı
Tunus maçında kırmızı kart gören Cenk Tosun'a Rusya maçı öncesi izin verildi ve Cenk kamptan ayrıldı
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
A Milli Takımımızın Tunus ile oynadığı karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sonucu FIFA Disiplin Talimatı gereğince 5 Haziran'daki Rusya özel maçında cezalı duruma düşen Cenk Tosun, kamptan ayrıldı.
Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun izin verdiği milli futbolcu, A Milli Takım kafilesinin bugünkü Moskova seyahati öncesinde takım arkadaşları ve teknik heyet ile Cenevre'de vedalaştı.
Cenk, A Milli Takım'ın 28 Mayıs'ta İran'ı 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golleri kaydetmiş, 1 Haziran'daki Tunus karşılaşmasında da takımımızı öne geçiren penaltı golünü atmıştı.
- 3.6.2018 15:55
- Güncelleme: 3.6.2018 17:11
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