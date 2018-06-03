A Milli Futbol Takım'ı Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı için Moskova'ya geldi.
Akşam saatlerinde Moskova'nın Vnukova Havalimanı'na gelen milleri bir grup taraftar karşıladı. Millerin gelişi için Moskova polisi havalimanında güvenlik önlemleri aldı.
A milliler, 5 Haziran Salı günü 2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
- 3.6.2018 22:16
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
A Milli Futbol Takımı Moskova'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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