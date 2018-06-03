A Milli Futbol Takımı Moskova'da – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    A 'da

    A Milli Futbol Takımı Moskova'da

    A Milli Futbol Takım'ı ile oynayacağı hazırlık maçı için 'ya geldi.

    İsviçre'den 'ya geçen A , Rusya ile oynanacağı özel maçın hazırlıklarına 'da devam edecek.

    Akşam saatlerinde Moskova'nın Vnukova Havalimanı'na gelen milleri bir grup taraftar karşıladı. Millerin gelişi için Moskova polisi havalimanında güvenlik önlemleri aldı.

    A milliler, 5 Haziran Salı günü 2018 FIFA 'na ev sahipliği yapan Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
    1. 3.6.2018 22:16
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