Umut Bozok: Fransa’yı sallayıp gelirim – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    : ’yı sallayıp gelirim

    Umut Bozok: Fransa’yı sallayıp gelirim

    Ligue 2’de 24 gol atarak kral olan , takımı Nimes’i Ligue 1’e çıkarmıştı. 21 yaşındaki santrfor milli takıma seçilmemesi için, “Fransa’yı sallayıp, ’ye çağrılacağım” diye konuştu

    2.Ligi'nde Nimes formasıyla 24 kez fileleri sarsarak gol kralı olan , açıklamalarda bulundu. Aday kadroya davet edilmeyen 21 yaşındaki santrfor yüzünden milli takımın hocası eleştirilmişti. "Milli takımı gençleştireceğim" ifadelerini kullanıp, 21 yaşındaki Umut Bozok yerine 35 yaşındaki 'un aday kadroya alınması tepki toplamıştı. Lucescu bu eleştirilere, "Umut Bozok'u izledim. Kendisi yeterli değil. Ayrıca Ümit 'da oynamayı kabul etmedi" demişti. Umut Bozok ise, "Hiçbir daveti geri çevirmedim" diyerek Lucescu'yu yalanlamıştı. UMUT Bozok, bunu üstüne yeni bir açıklama daha yaptı. Gurbetçi futbolcu, "Kesinlikle Lucescu ile aramda hiçbir problem yok. Kendisi benim yetersiz olduğumu söyledi. Ben bu sezon çok daha ciddi rakiplere karşı oynayacağım. ile kupada karşılaşmazsak bile ligde iki maç yapacağız. Fransa'yı attığım gollerle sallayacağım. Daha sonra A milli takıma çağrılacağım" ifadelerini kullanarak iddialı konuştu. Umut, bu sezon yapacaklarıyla kendini ispatlayacağının altını ısrarla çizdi.
    1. 2.6.2018
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