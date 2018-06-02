Tunus'la yenişemedik! Tunus 2-2 Türkiye (Özet) – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    'la yenişemedik! 2-2 Türkiye (Özet)

    <a href="/index/tunus?id=465a3b0c-5901-47a8-ac7f-474901887db8" class="" rel="tag">Tunus</a>'la yenişemedik! <a href="/index/tunus?id=465a3b0c-5901-47a8-ac7f-474901887db8" class="" rel="tag">Tunus</a> 2-2 Türkiye (Özet)

    A , A Spor’un naklen yayınladığı hazırlık maçta ’na gidecek ile 2-2 berabere kaldı. Gollerimizi ve Çağlar atarken, Cenk 60’ta gördü

    Yenilenen yüzüyle 2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklara başlayan A , hazırlık maçında Dünya Kupası yolcusu Tunus ile karşılaştı. Üç gün önce İran'ı 2-1 yenen ay-yıldızlılarımız Tunus önünde de etkili bir oyun ortaya koyarken, ikinci yarıda yaşanan tatsız olaylar nedeniyle beraberliğe razı olmak zorunda kaldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 54. dakikasında kazandığımız penaltıyı Cenk Tosun ağlara gönderip skoru 1-0 yaptı.

    TARAFTAR GİRİNCE MAÇ SONA ERDİ
    Maçın 54'üncü dakikasında , Anice Badri'nin uzaktan attığı mükemmel golle eşitliği yakaladı: 1-1. 60'ta tribündeki taraftarlarla tartışan ilk golün sahibi Cenk gördü. 79'uncu dakikada , Ferjani Sassi'nin yerden vuruşunda top ağlarımıza gitti ve 2-1 öne geçti. 90'da Mahmut'un sağdan ortasını Çağlar Söyüncü ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 2-2. Golden sonra taraftarlar sahaya girince hakem Fedayi San, maçı bitirdiğini ilan etti.

    ÇAĞLAR'DAN MİLLİ SİFTAH
    Adı Arsenal ile anılan Çağlar Söyüncü, maçında olduğu gibi dünkü Tunus karşılaşmasında da A 'ın en etkili ismiydi. Kaan Ayhan ile birlikte stoperde görev yapan Çağlar, güzel futbolunu golle süsledi. Freiburg'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 90'ıncı dakikada beraberliği getirdi. Çağlar, 15'inci milli maçında ilk golünü attı.
    1. 2.6.2018 02:00
    2. Güncelleme: 2.6.2018 10:34
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