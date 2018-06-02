A Milli Futbol Takımımız, A Spor’un naklen yayınladığı hazırlık maçta Dünya Kupası’na gidecek Tunus ile 2-2 berabere kaldı. Gollerimizi Cenk Tosun ve Çağlar atarken, Cenk 60’ta kırmızı kart gördü
TARAFTAR GİRİNCE MAÇ SONA ERDİ
Maçın 54'üncü dakikasında Tunus, Anice Badri'nin uzaktan attığı mükemmel golle eşitliği yakaladı: 1-1. 60'ta tribündeki taraftarlarla tartışan ilk golün sahibi Cenk kırmızı kart gördü. 79'uncu dakikada Tunus, Ferjani Sassi'nin yerden vuruşunda top ağlarımıza gitti ve Tunus 2-1 öne geçti. 90'da Mahmut'un sağdan ortasını Çağlar Söyüncü ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 2-2. Golden sonra taraftarlar sahaya girince hakem Fedayi San, maçı bitirdiğini ilan etti.
ÇAĞLAR'DAN MİLLİ SİFTAH
Adı Arsenal ile anılan Çağlar Söyüncü, İran maçında olduğu gibi dünkü Tunus karşılaşmasında da A Milli Takım'ın en etkili ismiydi. Kaan Ayhan ile birlikte stoperde görev yapan Çağlar, güzel futbolunu golle süsledi. Freiburg'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 90'ıncı dakikada beraberliği getirdi. Çağlar, 15'inci milli maçında ilk golünü attı.
- 2.6.2018 02:00
- Güncelleme: 2.6.2018 10:34
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
Tunus'la yenişemedik! Tunus 2-2 Türkiye (Özet) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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