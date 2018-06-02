Tribünle Cenk etti! Cenk Tosun Tunus maçında tribüne tepki gösterdi
Milli Takımın yıldızı Tunus’a da golünü attı ama tribündeki babasına yapılan sözlü sataşmalara kendisi tepki gösterince kırmızı kartı gördü
BANA YAKIŞMADI ÖZÜR DİLERİM
Cenk Tosun, maç içinde yaşanan olaylarla ilgili A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Öncelikle Türk halkından ve takım arkadaşlarından özür dileyen Cenk, yaşananları şöyle anlattı: "Aslında ben çok sakin bir insanımdır. Ben kendimi kaybettim o anda, gözlerime siyah perde indi sanki. Öncelikle Türk halkından ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ay-yıldızlı forma üstümüzdeyken çok farklı olmamız gerekiyor. Takımımı 10 kişi bıraktım. Belki yeneceğimiz maçta berabere kaldık. Aile benim için çok önemlidir. Babamla aramdaki bağ çok farklı. Kafamı döndürdüğüm anda babamla bir kaç kişinin ağız dalaşına girdiğini gördüm. Sinirlendim ve o tarafa yürüdüm. Bundan ders çıkaracağım. Çünkü yapmamam gereken bir hareket yaptım. Üzgünüm. Özür diliyorum."
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
Tribünle Cenk etti! Cenk Tosun Tunus maçında tribüne tepki gösterdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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