Tribünle Cenk etti! Cenk Tosun Tunus maçında tribüne tepki gösterdi – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Tribünle Cenk etti! Tunus maçında tribüne tepki gösterdi

    Tribünle Cenk etti! <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> Tunus maçında tribüne tepki gösterdi

    yıldızı Tunus’a da golünü attı ama tribündeki babasına yapılan sözlü sataşmalara kendisi tepki gösterince kırmızı kartı gördü

    Devre arasında rekor bedeliyle 'tan Everton'a olan , dün akşam oynanan Tunus maçında da ağları havalandırırken ilginç bir şekilde gördü. Milli Takım'ın oynadığı son 9 golünün 8'inde pay sahibi olan (6 gol, 2 asist) koyan , dün de 54. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Ancak 60'ıncı dakikada ilginç bir olay yaşandı. , tribünde maçı izleyen babasıyla sözlü münakaşa yaşayan taraftarlara tepki gösterdi. Mücadele devam ederken saha dışına çıkıp tribünlerle tartışmaya başlayan , hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

    BANA YAKIŞMADI ÖZÜR DİLERİM
    Cenk Tosun, maç içinde yaşanan olaylarla ilgili A Spor'a özel açıklamalar yaptı. halkından ve takım arkadaşlarından dileyen Cenk, yaşananları şöyle anlattı: "Aslında ben çok sakin bir insanımdır. Ben kendimi kaybettim o anda, gözlerime siyah perde indi sanki. halkından ve takım arkadaşlarımdan diliyorum. Ay-yıldızlı forma üstümüzdeyken çok farklı olmamız gerekiyor. Takımımı 10 kişi bıraktım. Belki yeneceğimiz maçta berabere kaldık. Aile benim için çok önemlidir. Babamla aramdaki bağ çok farklı. Kafamı döndürdüğüm anda babamla bir kaç kişinin ağız dalaşına girdiğini gördüm. Sinirlendim ve o tarafa yürüdüm. Bundan ders çıkaracağım. Çünkü yapmamam gereken bir hareket yaptım. Üzgünüm. diliyorum."
    1. 2.6.2018
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