İskelet için seçtik

Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, gelecek yılların takımını kurmak için çok çalıştığını açıkladı. 72 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, Avrupa'da özellikle Almanya ve Fransa'da Türk gençlerinin yeteneklerinin çok doğru yönetildiği ve aynı sistemin Türkiye'de uygulanması gerektiğini aktardı. Luce, ısrarla yabancı sınırlamasının daraltılması gerektiğine inandığını vurgularken, yerli isimlerin çok daha fazla süre alması gerektiğini söyledi. Türkiye Ligi'nde 2 kez mutlu sona ulaşmayı başaran Luce, "Süper Lig bugün çok daha rekabetçi bir lig oldu. Benim dönemimde de çok zordu fakat bu yıl gördük ki son haftaya kadar üç takım da şampiyon olma ihtimali vardı. Bu güzel bir şey fakat oyuncuların tamamına yakınının yabancı olmasının milli takıma hiçbir faydası yok" diye konuştu.



ÇOK DA ZAYIF DEĞİLLER

Lucescu, Asya kıtasından İran ve Afrika'dan Tunus ile Avrupa'dan Rusya gibi düşük kalibreli takımlarla hazırlık maçının yapılmasını şu sözlerle açıkladı: Bu takımlar, çoğu büyük turnuvaya katılıyor. Aslında Fransa, Almanya, Brezilya gibi takımların tabii ki kalitesinde değiller fakat çok da zayıf olduklarını söyleyemeyiz. Yine de biz öyle çok güçlü ekipler yerine neden bu takımlarla oynadığımızı şöyle açıklayayım; Genç bir ekip, güçlü bir iskelet kurmak istiyoruz. Eksiklerimiz var farkındayız. Bu nedenle bu güçteki rakiplerle oynamayı tercih ettik.



Potansiyelimiz yüksek

Rumen teknik adam, 2008 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra somut bir başarının gelmemesini, istikrarsızlığa dayandırdı. Deneyimli hoca, "Turnuvalara devamlı katılıp başarılı olmak için istikrarlı olmak şart. Türk futbolcuların potansiyeli çok yüksek. Avrupa'nın birçok takımında Türk olup da başka milli takımları tercih ettikleri için oynayamayan isimler var. Böyle yeni futbolcuları kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

HAVUZDA ÇOK İSİM VAR

?Lucescu, seçilmeyen oyuncuların durumunu takip ettiğini belirterek, sakatlıktan yakındı. Rumen çalıştırıcı, "Beşiktaşlı Gökhan Töre ve Atınç Nukan'ı sakatlıklar yüzünden hiç izleyemedik. Bu oyuncuların potansiyelini biliyorum. G.Saray'da Serdar Aziz sakat olduğu için gelemedi. Sakatlık yüzünden birçok futbolcuyu çağıramıyoruz ancak oyuncu havuzumuzda çok isim var" diye konuştu.