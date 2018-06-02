İskelet için seçtik – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    İskelet için seçtik

    İskelet için seçtik

    çalıştırıcı; , Tunus ve gibi düşük kalibreli takımlarla hazırlık maçı yapılmasını, “Genç bir ekip oluşturmak ve güçlü bir iskelet kurmak için bu rakipleri seçtik” sözleriyle açıkladı

    Milli Takım teknik direktörü , gelecek yılların takımını kurmak için çok çalıştığını açıkladı. 72 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa'da özellikle ve 'da Türk gençlerinin yeteneklerinin çok doğru yönetildiği ve aynı sistemin 'de uygulanması gerektiğini aktardı. Luce, ısrarla yabancı sınırlamasının daraltılması gerektiğine inandığını vurgularken, yerli isimlerin çok daha fazla süre alması gerektiğini söyledi. Ligi'nde 2 kez mutlu sona ulaşmayı başaran Luce, " bugün çok daha rekabetçi bir lig oldu. Benim dönemimde de çok zordu fakat bu yıl gördük ki son haftaya kadar üç takım da şampiyon olma ihtimali vardı. Bu güzel bir şey fakat oyuncuların tamamına yakınının yabancı olmasının hiçbir faydası yok" diye konuştu.

    ÇOK DA ZAYIF DEĞİLLER
    Lucescu, Asya kıtasından ve 'dan Tunus ile Avrupa'dan gibi düşük kalibreli takımlarla hazırlık maçının yapılmasını şu sözlerle açıkladı: Bu takımlar, çoğu büyük turnuvaya katılıyor. Aslında , , gibi takımların tabii ki kalitesinde değiller fakat çok da zayıf olduklarını söyleyemeyiz. Yine de biz öyle çok güçlü ekipler yerine neden bu takımlarla oynadığımızı şöyle açıklayayım; Genç bir ekip, güçlü bir iskelet kurmak istiyoruz. Eksiklerimiz var farkındayız. Bu nedenle bu güçteki rakiplerle oynamayı tercih ettik.

    Potansiyelimiz yüksek
    teknik adam, 2008 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra somut bir başarının gelmemesini, istikrarsızlığa dayandırdı. Deneyimli hoca, "Turnuvalara devamlı katılıp başarılı olmak için istikrarlı olmak şart. Türk futbolcuların potansiyeli çok yüksek. Avrupa'nın birçok takımında Türk olup da başka milli takımları tercih ettikleri için oynayamayan isimler var. Böyle yeni futbolcuları kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

    HAVUZDA ÇOK İSİM VAR
    ?Lucescu, seçilmeyen oyuncuların durumunu takip ettiğini belirterek, sakatlıktan yakındı. Rumen çalıştırıcı, " ve 'ı sakatlıklar yüzünden hiç izleyemedik. Bu oyuncuların potansiyelini biliyorum. G.Saray'da sakat olduğu için gelemedi. Sakatlık yüzünden birçok futbolcuyu çağıramıyoruz ancak oyuncu havuzumuzda çok isim var" diye konuştu.

    1. 2.6.2018
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