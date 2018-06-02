Işık görüyoruz – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Işık görüyoruz

    Işık görüyoruz

    yöneticisi , “Lucescu ile yeni bir yapılanmaya gidiliyor. adına ışık görüyoruz. Bu işin sonuna kadar arkasındayız. Buna ihtiyaç var” ifadelerini kullandı

    Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi , özel açıklamalar yaptı. A Milli Futbol Takımı adına ümitli olduğunu söyleyen Düşmez, "A 'da hocamız ile yeniden bir yapılanmaya gidildi. Gençleşmeye gidiliyor. Ama bu tecrübeli isimlerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Buna ihtiyaç var. yönetimi olarak da ışık görüyoruz. Bu işin arkasındayız. Daha başarılı olacak bir milli takıma ihtiyacımız var" diye konuştu. , 'nda görev yapacak olan ile ilgiliyse şu ifadeleri kullandı: " kendisini ispat etmiş, çok değerli bir hakemimiz. Bizim için çok değerli bir hakem. Cüneyt Çakır ve arkadaşları da ülkemizi Avrupa kupalarında çok güzel temsil ettiler. 2018 'nda da aynı şekilde temsil edecektir. İsteğimiz Cüneyt Çakır ve arkadaşlarının final yönetmesi."
    1. 2.6.2018
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