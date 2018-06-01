Türkiye Tunus maçı hangi kanalda saat kaçta?
Uluslar Ligi öncesi hazırlık periyoduna giren ay-yıldızlılar, bugün Tunus ile kozlarını paylaşacak. İsviçre’nin Cenevre kentinde oynanacak maç 21.15’te başlayacak ve A Spor’dan yayınlanacak.
TÜRKİYE KAYBETMİYOR!
Ay-Yıldızlı ekibimiz, bugün İsviçre'de karşılaşacağı Tunus ile 27 yıl sonra rakip olacak. Milli Takımımız en son 27 Mart 1991'de konuk olduğu rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Türkiye, Tunus'a karşı oynadığı 4 maçta yenilgi yüzü görmezken, bir karşılaşmayı kazandı, 3'ü de beraberlikle sonuçlandı.
TAM KADRO OLSA... | MİNİ YORUM - MERT AYDIN
Hazırlık dönemleri milli takımlar için çok önemlidir. Hele hele bizim gibi yeni bir takım yaratma peşinde olanlar için. Ama sezon bitti, 'O sakatlandı, bu sakatlandı' derken teknik direktörün de resmi maçlar için yeterli hazırlığı yapması mümkün olmuyor. Bizdeki durum da bu. Bu kadroda birçok oyuncu Lucescu'nun kafasındaki oyuncular. Ancak tam anlamıyla düşündüğü kadroya sahip değil. Yenilerle eskilerin birlikte oynayabildiği tam kadro bir Milli Takım, Lucescu'yu daha mutlu ederdi. Şu andaki kadro da olup 3 ay sonra yine umudumuz olacak çok oyuncu var. Cenk gibi, Cengiz gibi... Şunu da eklemek gerekir ki, Lucescu'dan önce kulüplerimizin doğru oyuncu yetiştirme konusunda adım atması gerekiyor.
- 1.6.2018
-
Atiba taraftara teşekkür etti
Toplam 3
Yorum
ozan hayaller atiba hayatlar ozan tufan..
-
Atiba taraftara teşekkür etti
Toplam 3
Yorum
En Kara Kartal Sen saol yigidim !
-
Aziz Yıldırım'ın 13. kongre heyecanı
Toplam 3
Yorum
fenerli taraftar ali koç'u başkan olarak görmek istiyoruz kongre üyeleri rica ediyorum sakın yanlışlıkla azi yıldırıma verip düşmanları sevindirmeyin yeter.
Türkiye Tunus maçı hangi kanalda saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.