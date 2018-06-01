Türkiye Tunus maçı hangi kanalda saat kaçta? – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Tunus maçı hangi kanalda saat kaçta?

    Türkiye Tunus maçı hangi kanalda saat kaçta?

    Uluslar Ligi öncesi hazırlık periyoduna giren ay-yıldızlılar, bugün Tunus ile kozlarını paylaşacak. ’nin kentinde oynanacak maç 21.15’te başlayacak ve A Spor’dan yayınlanacak.

    şansını kaçırdıktan sonra yeni bir yapılanmaya giden A , hazırlık maçlarına devam ediyor. Geçtiğimiz pazartesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 'ı 2-1 yenen ay-yıldızlı ekibimiz, bugün de Tunus'la karşı karşıya gelecek. 'nin kentinde oynanacak karşılaşma saat 21.15'te başlayacak ve A Spor'dan ekranlara gelecek. Cenevre Stadı'nda oynanacak hazırlık karşılaşmasını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Alain Beiri yönetecek. Bu arada A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, Tunus karşılaşmasında da genç isimlere şans vermesi ve İran maçının ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

    TÜRKİYE KAYBETMİYOR!
    Ay-Yıldızlı ekibimiz, bugün İsviçre'de karşılaşacağı Tunus ile 27 yıl sonra rakip olacak. Milli Takımımız en son 27 Mart 1991'de konuk olduğu rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. , Tunus'a karşı oynadığı 4 maçta yenilgi yüzü görmezken, bir karşılaşmayı kazandı, 3'ü de beraberlikle sonuçlandı.

    TAM KADRO OLSA... | MİNİ YORUM - MERT AYDIN
    Hazırlık dönemleri milli takımlar için çok önemlidir. Hele hele bizim gibi yeni bir takım yaratma peşinde olanlar için. Ama sezon bitti, 'O sakatlandı, bu sakatlandı' derken teknik direktörün de resmi maçlar için yeterli hazırlığı yapması mümkün olmuyor. Bizdeki durum da bu. Bu kadroda birçok oyuncu Lucescu'nun kafasındaki oyuncular. Ancak tam anlamıyla düşündüğü kadroya sahip değil. Yenilerle eskilerin birlikte oynayabildiği tam bir Milli Takım, Lucescu'yu daha mutlu ederdi. Şu andaki kadro da olup 3 ay sonra yine umudumuz olacak çok oyuncu var. Cenk gibi, Cengiz gibi... Şunu da eklemek gerekir ki, Lucescu'dan önce kulüplerimizin doğru oyuncu yetiştirme konusunda adım atması gerekiyor.
    1. 1.6.2018
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