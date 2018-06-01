Tunus'la yenişemedik! Tunus 2-2 Türkiye (Özet)
A Milli Futbol Takımımız, A Spor’un naklen yayınladığı hazırlık maçta Dünya Kupası’na gidecek Tunus ile 2-2 berabere kaldı. Gollerimizi Cenk Tosun ve Çağlar atarken, Cenk 60’ta kırmızı kart gördü
TARAFTAR GİRİNCE MAÇ SONA ERDİ
Maçın 54'üncü dakikasında Tunus, Anice Badri'nin uzaktan attığı mükemmel golle eşitliği yakaladı: 1-1. 60'ta tribündeki taraftarlarla tartışan ilk golün sahibi Cenk kırmızı kart gördü. 79'uncu dakikada Tunus, Ferjani Sassi'nin yerden vuruşunda top ağlarımıza gitti ve Tunus 2-1 öne geçti. 90'da Mahmut'un sağdan ortasını Çağlar Söyüncü ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 2-2. Golden sonra taraftarlar sahaya girince hakem Fedayi San, maçı bitirdiğini ilan etti.
- 1.6.2018
-
Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
-
Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
-
Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
Tunus'la yenişemedik! Tunus 2-2 Türkiye (Özet) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.