Tunus-Türkiye maçının hakemi değiştirildi – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    Tunus-Türkiye maçının hakemi değiştirildi

    Tunus-Türkiye maçının hakemi değiştirildi

    A Milli Takımı'nın bu akşam Tunus ile oynayacağı hazırlık maçının hakemi değiştirildi.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri'nin yerine karşılaşmayı aynı federasyondan yönetecek. Müsabakada Fedayi San'ın yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stephane De Almedia olacak.

    Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak.

    1. 1.6.2018 14:55
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