Tunus-Türkiye maçının hakemi değiştirildi
A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Tunus ile oynayacağı hazırlık maçının hakemi değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri'nin yerine karşılaşmayı aynı federasyondan Fedayi San yönetecek. Müsabakada Fedayi San'ın yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stephane De Almedia olacak.
Cenevre Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak.
- 1.6.2018 14:55
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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