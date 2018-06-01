Tunus ile yenişemedik! | Maç sonucu: Tunus 2-2 Türkiye | Maç özeti
Türkiye A Milli Futbol Takımı, İsviçre'de 2018 Rusya Dünya Kupası'na katılacak olan Tunus ile 27 yıl sonra hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İsviçre'de Tunus ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma atılan karşılıklı gollerin ardından 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Milli Takımımızın golleri Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü'den gelirken, Tunus'un golleri Badri ve Sassi'den geldi.
A Milli Futbol Takımı ile Tunus arasında oynanan özel maçın 90'ıncı dakikasında taraftarlar sahaya girdi ve maçın hakemi oyuncuları soyunma odasına gönderdi.
- 1.6.2018 21:21
- Güncelleme: 1.6.2018 23:22
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
Tunus ile yenişemedik! | Maç sonucu: Tunus 2-2 Türkiye | Maç özeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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