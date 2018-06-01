Tunus ile yenişemedik! | Maç sonucu: Tunus 2-2 Türkiye | Maç özeti

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İsviçre'de Tunus ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma atılan karşılıklı gollerin ardından 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Milli Takımımızın golleri Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü'den gelirken, Tunus'un golleri Badri ve Sassi'den geldi.

A Milli Futbol Takımı ile Tunus arasında oynanan özel maçın 90'ıncı dakikasında taraftarlar sahaya girdi ve maçın hakemi oyuncuları soyunma odasına gönderdi.