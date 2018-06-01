Tunus ile yenişemedik! | Maç sonucu: Tunus 2-2 Türkiye | Maç özeti – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Tunus ile yenişemedik! | Maç sonucu: Tunus 2-2 | Maç özeti

    Tunus ile yenişemedik! | Maç sonucu: Tunus 2-2 Türkiye | Maç özeti

    A Milli Takımı, 'de 2018 Rusya 'na katılacak olan Tunus ile 27 yıl sonra hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

    A Milli Takımı, hazırlık maçında 'de Tunus ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma atılan karşılıklı gollerin ardından 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Milli Takımımızın golleri Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü'den gelirken, Tunus'un golleri Badri ve Sassi'den geldi.

    A Milli Futbol Takımı ile Tunus arasında oynanan özel maçın 90'ıncı dakikasında taraftarlar sahaya girdi ve maçın hakemi oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

    1. 1.6.2018 21:21
    2. Güncelleme: 1.6.2018 23:22
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