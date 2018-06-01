Mircea Lucescu: "Her şey güzel olacak" – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    : "Her şey güzel olacak"

    Mircea Lucescu: "Her şey güzel olacak"

    , Ay-Yıldızlıların geleceğiyle ilgili umut saçtı: "Kalbi için atan futbolcularla EURO 2020’ya katılacağız. Buna inanmasam burada olmazdım. Kadroyu yeniden inşaa ediyoruz. Herkesin mutlu ve gururlu olmasını istiyorum"

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Tunus maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında umut dolu sözler sarfetti. "2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza inanmasam burada olmazdım" diyen Rumen hoca, "Bu sorumluluğu aldım, amacım da başarılı olmaktır. Kalbi için atan futbolcu istiyorum. Onlarla hedeflerimize ulaşacağız. EURO 2024'ü öngörerek takımı gençleştirme eğilimine gittim. Futbolcular 6 yıl sonra arkalarında çok maç yapmış olarak güzel oyunlar çıkaracaklardır" ifadelerini kullandı.

    NESİL DEĞİŞTİRİYORUZ
    Milli takımın zor bir dönemden geçtiğini de ifade eden Lucescu, "Nesil değiştirmemiz ve tekrar inşaa etmemiz lazım. Şimdi çok güzel bir oyuncu grubum var. Hala hatalar yapıyoruz ama bunları azaltacaklar. Ben onlara güveniyorum. Herkesin mutlu ve gururlu olmasını istiyorum" diye konuştu. Luce, Tunus için de şunları söyledi: İyi bir ekibe karşı oynayacağız. Asya ve ekipleri eskisi gibi değil. Tunus'un 13 oyuncusu Avrupa'da oynuyor. Oyuncularımızın adastasyonlarını görmemiz açısından önemli bir maç olacak."

    LUCESCU İLE 10. MAÇ
    Türk Milli Takımı, yönetiminde 10. sınavına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Rumen hocanın idaresinde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.



    KAAN: YENİ BİR TÜRKİYE İZLETECEĞİZ
    Lucescu ile basın toplantısına çıkan milli futbolcu da kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yeni hocayla farklı bir izletmek istediklerini belirten Kaan, "Her turnuvaya katılan bir ülke olmayı hedefliyoruz. Milli Takım'ı seçmeyenlerle ilgili yorum yapamam. Kendi hakkımda konuşabilirim. Türkiye'yi benim memleketim ve bu yüzden tercih ettim. Türkiye ile hedeflere ulaşma yolunu seçtim. Herkesin dünyası farkı" diye konuştu.
    1. 1.6.2018
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