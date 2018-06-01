Mircea Lucescu: "Her şey güzel olacak"
Mircea Lucescu, Ay-Yıldızlıların geleceğiyle ilgili umut saçtı: "Kalbi Milli Takım için atan futbolcularla EURO 2020’ya katılacağız. Buna inanmasam burada olmazdım. Kadroyu yeniden inşaa ediyoruz. Herkesin mutlu ve gururlu olmasını istiyorum"
NESİL DEĞİŞTİRİYORUZ
Milli takımın zor bir dönemden geçtiğini de ifade eden Lucescu, "Nesil değiştirmemiz ve tekrar inşaa etmemiz lazım. Şimdi çok güzel bir oyuncu grubum var. Hala hatalar yapıyoruz ama bunları azaltacaklar. Ben onlara güveniyorum. Herkesin mutlu ve gururlu olmasını istiyorum" diye konuştu. Luce, Tunus için de şunları söyledi: İyi bir ekibe karşı oynayacağız. Asya ve Afrika ekipleri eskisi gibi değil. Tunus'un 13 oyuncusu Avrupa'da oynuyor. Oyuncularımızın adastasyonlarını görmemiz açısından önemli bir maç olacak."
LUCESCU İLE 10. MAÇ
Türk Milli Takımı, Mircea Lucescu yönetiminde 10. sınavına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Rumen hocanın idaresinde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
KAAN: YENİ BİR TÜRKİYE İZLETECEĞİZ
Lucescu ile basın toplantısına çıkan milli futbolcu Kaan Ayhan da kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yeni hocayla farklı bir Türkiye izletmek istediklerini belirten Kaan, "Her turnuvaya katılan bir ülke olmayı hedefliyoruz. Milli Takım'ı seçmeyenlerle ilgili yorum yapamam. Kendi hakkımda konuşabilirim. Türkiye'yi benim memleketim ve bu yüzden tercih ettim. Türkiye ile hedeflere ulaşma yolunu seçtim. Herkesin dünyası farkı" diye konuştu.
- 1.6.2018
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Fenerbahçe'de seçim öncesi 'Acıbadem' şoku! Sponsorluktan çekildi
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Perde Arkası Bu sponsorluktaki amaç zaten eksik kalan UEFA kriterlerini tamamlamaktı. Aksi takdirde FB Avrupa'dan men edilecekti. UEFA'yı kandırdılar.
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Fenerbahçe'de tarihi kongre
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sdf sdf yeter aziz yeter deyin taraftara ses verin kongreciler sayılamayacak kadar çok sorunlu bir adam bu aziz
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Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
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Hamdi Güneş Ozan takımda kalmalı.Aykut değirmeni onu öğüttü.Halbuki teknik ekibin görevi oyuncuyu hazırlamaktı,ilgilenmediler, dışladılar.Gençleri de .
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