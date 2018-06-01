Milli takım Lucescu ile kazanamıyor – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Lucescu ile kazanamıyor

    <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli takım</a> Lucescu ile kazanamıyor

    A milli takımımız ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

    A teknik direktörü , karşılaşması ile 10. kez millli takımın başında sahaya çıktı. Luce'nin 10 maçlık periyoduna bakıldığında çok da parlak olmayan bir performans sergilediği göze çarpıyor. 10 maçlık seride üst üste iki galibiyete imza atamayan Lucescu'nun sahaya sürdüğü takımlar, toplamda ise üç galibiyet alabildi.

    GOL ORTALAMASI DÜŞÜK
    Lucescu'nun takımları çıktıkları maçlarda toplam 12 gole imza attı. Bu da maç başına 1,2 gol anlamına geliyor. Milli takımın aynı periyotta yediği gol sayısı ise 18. Milli takımımız maç başına 1,8 gol yiyor.

    4 MAÇ KAYBETTİK
    Milli takımımız Lucescu önderliğinde çıktığı 10 maçta 4 mağlubiyet aldı. Geriye kalan 5 maçta ise 3 beraberlik 3 galibiyet alan ay-yıldızlılar, başarısız bir görüntü çizdi.

    İŞTE O MAÇLAR:
    Ukrayna - Türkiye : 2-0
    Türkiye - Hırvatistan: 1-0
    Türkiye - İzlanda: 0-3
    Finlandiya - Türkiye: 2-2
    Romanya - Türkiye: 2-0
    Türkiye - Arnavutluk: 2-3
    Türkiye - İrlanda: 1-0
    Karadağ - Türkiye: 2-2
    Türkiye - İran: 2-1
    Türkiye - : 2-2

    1. 2.6.2018 00:00
    2. Güncelleme: 2.6.2018 00:05
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