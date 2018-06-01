A milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu, Tunus karşılaşması ile 10. kez millli takımın başında sahaya çıktı. Luce'nin 10 maçlık periyoduna bakıldığında çok da parlak olmayan bir performans sergilediği göze çarpıyor. 10 maçlık seride üst üste iki galibiyete imza atamayan Lucescu'nun sahaya sürdüğü takımlar, toplamda ise üç galibiyet alabildi.

GOL ORTALAMASI DÜŞÜK

Lucescu'nun takımları çıktıkları maçlarda toplam 12 gole imza attı. Bu da maç başına 1,2 gol anlamına geliyor. Milli takımın aynı periyotta yediği gol sayısı ise 18. Milli takımımız maç başına 1,8 gol yiyor.



4 MAÇ KAYBETTİK

Milli takımımız Lucescu önderliğinde çıktığı 10 maçta 4 mağlubiyet aldı. Geriye kalan 5 maçta ise 3 beraberlik 3 galibiyet alan ay-yıldızlılar, başarısız bir görüntü çizdi.



İŞTE O MAÇLAR:

Ukrayna - Türkiye : 2-0

Türkiye - Hırvatistan: 1-0

Türkiye - İzlanda: 0-3

Finlandiya - Türkiye: 2-2

Romanya - Türkiye: 2-0

Türkiye - Arnavutluk: 2-3

Türkiye - İrlanda: 1-0

Karadağ - Türkiye: 2-2

Türkiye - İran: 2-1

Türkiye - Tunus: 2-2