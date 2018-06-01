Milli takım Lucescu ile kazanamıyor
A milli takımımız Tunus ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.
A milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu, Tunus karşılaşması ile 10. kez millli takımın başında sahaya çıktı. Luce'nin 10 maçlık periyoduna bakıldığında çok da parlak olmayan bir performans sergilediği göze çarpıyor. 10 maçlık seride üst üste iki galibiyete imza atamayan Lucescu'nun sahaya sürdüğü takımlar, toplamda ise üç galibiyet alabildi.
GOL ORTALAMASI DÜŞÜK
Lucescu'nun takımları çıktıkları maçlarda toplam 12 gole imza attı. Bu da maç başına 1,2 gol anlamına geliyor. Milli takımın aynı periyotta yediği gol sayısı ise 18. Milli takımımız maç başına 1,8 gol yiyor.
4 MAÇ KAYBETTİK
Milli takımımız Lucescu önderliğinde çıktığı 10 maçta 4 mağlubiyet aldı. Geriye kalan 5 maçta ise 3 beraberlik 3 galibiyet alan ay-yıldızlılar, başarısız bir görüntü çizdi.
İŞTE O MAÇLAR:
Ukrayna - Türkiye : 2-0
Türkiye - Hırvatistan: 1-0
Türkiye - İzlanda: 0-3
Finlandiya - Türkiye: 2-2
Romanya - Türkiye: 2-0
Türkiye - Arnavutluk: 2-3
Türkiye - İrlanda: 1-0
Karadağ - Türkiye: 2-2
Türkiye - İran: 2-1
Türkiye - Tunus: 2-2
- 2.6.2018 00:00
- Güncelleme: 2.6.2018 00:05
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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