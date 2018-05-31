Tunus Türkiye Milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Tunus Türkiye milli maçı ile iki ülke özel karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Milli Takım mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamladı ve bugün karşılaşmanın oynanacağı ülke olan İsviçre'ye hareket edecek. Peki Tunus Türkiye Milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Tunus Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Tunus Türkiye maçı 1 Haziran Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21:15'te başlayacak. İsviçre'de oynanacak Tunus – Türkiye hazırlık maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak
Alain Bieri maçı yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın 1 Haziran Cuma günü Tunus ile oynayacağı özel maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane De Almedia olacak.
Millilerin son hazırlık karşılaşmasında çıkan ilk 11;
Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Mehmet Topal, Cengiz Ünder, Emre Akbaba, Cenk Tosun
- 31.5.2018 15:34
-
Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Toplam 2
Yorum
Mustantik Yararlanılamayan oyuncular gönd. 3 mevkiye geleceği olan genç oyuncu alınmalı kesinlikle pahalı yaşlı oyuncu alınmamalı,bu sene için.
-
Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut şartlara göre G.sarayın bir stoper,bir orta saha birde forvete 3 tane genç oyuncu alıp mevcut kadroyu koruması yeterli olacaktır.
-
Arsenal Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a servet teklif etmeye hazırlanıyor
Toplam 12
Yorum
en az 30 milyon 30 milyondan aşağı kesinlikle kabul edilemez.
Tunus Türkiye Milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.