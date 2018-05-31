Tunus Türkiye Milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Tunus Türkiye Milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    Tunus Türkiye Milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    Tunus Türkiye milli maçı ile iki ülke özel karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Milli Takım mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamladı ve bugün karşılaşmanın oynanacağı ülke olan İsviçre'ye hareket edecek. Peki Tunus Türkiye Milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    Tunus Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    Tunus Türkiye maçı 1 Haziran Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21:15'te başlayacak. İsviçre'de oynanacak Tunus – Türkiye hazırlık maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak

    Alain Bieri maçı yönetecek

    A Milli Futbol Takımı'nın 1 Haziran Cuma günü Tunus ile oynayacağı özel maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli üstlenecek.

    Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane De Almedia olacak.

    Millilerin son hazırlık karşılaşmasında çıkan ilk 11;

    Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Mehmet Topal, Cengiz Ünder, Emre Akbaba, Cenk Tosun

    1. 31.5.2018 15:34
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