Tosun'um benim!

Ara transfer döneminde rekor transfer ücretiyle (22.5 milyon euro) Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Everton'a giden Cenk Tosun, milli forma altındaki resitalini İran karşısında da sürdürdü. Mücadelenin 6'ıncı dakikasında Mehmet Topal'ın attığı klas pasta savunmanın arkasına müthiş sarkan genç forvet attığı golle alkış aldı. İranlı savunmacıyı geçtikten sonra sol ayağıyla 'futbolun picassosu' gibi klas bir vuruş yapan Cenk ay-yıldızlı ekibimizi 1-0 öne geçirdi. Cenk, 50'de bir kez daha sahneye çıktı. Yusuf Yazıcı'dan aldığı topla kaleyi karşısında bulan milli yıldız bu kez sağ ayağıyla köşeyi vurdu ve İran'a 'sağlı-sollu' attığı iki golle geceye damga vurdu. Cenk Tosun, A Milli Takım'ın son 8 golün 7'sine doğrudan katkı yaparak (5 gol, 2 asist) ülke futbolu için ne kadar önemli bir isim olduğunu kanıtladı.