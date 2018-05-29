Bravo gençler!
Türkiye, 2018 Dünya Kupası’na hazırlanan İran ile İstanbul’da oynadığı hazırlık maçını Cenk’in golleriyle kazanıp umut verdi
A Milli Futbol Takımımız, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeye hazırlanan İran ile oynadığı özel maçı 2-1 kazandı. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada 6. ve 50. dakikalarda Cenk Tosun'un attığı iki golle rakibini mağlup eden ay-yıldızlılarımız iyi bir görüntü sergiledi. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun gençleştirme operasyonu kapsamında çoğunlukla yeni isimlere şans tanıdığı mücadelede kaleci Serkan Kırıntılı, Mehmet Topal ve Umut Bulut gibi isimler de yer aldı. Gollerimizi atan Cenk Tosun'un yanı sıra savunmanın ortasında görev yapan Freiburg'lu Çağlar Söyüncü ve orta sahada oynayan Trabzonsporlu Okay ile Yusu'un performansı da beğeni topladı. Türkiye'deki vatandaşlarının desteğiyle mücadele eden İran'ın tek sayısını ise penaltıdan Dejagah attı. Ömer Bayram, 90+1'de kırmızı gördü.
- 29.5.2018
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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