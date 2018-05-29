Bravo gençler! – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Bravo gençler!

    Bravo gençler!

    , 2018 ’na hazırlanan ile İstanbul’da oynadığı hazırlık maçını Cenk’in golleriyle kazanıp umut verdi

    A Milli Futbol Takımımız, 'da düzenlenecek 'na gitmeye hazırlanan ile oynadığı özel maçı 2-1 kazandı. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada 6. ve 50. dakikalarda 'un attığı iki golle rakibini mağlup eden ay-yıldızlılarımız iyi bir görüntü sergiledi. Teknik direktör 'nun gençleştirme operasyonu kapsamında çoğunlukla yeni isimlere şans tanıdığı mücadelede kaleci , ve gibi isimler de yer aldı. Gollerimizi atan Cenk Tosun'un yanı sıra savunmanın ortasında görev yapan Freiburg'lu Çağlar Söyüncü ve orta sahada oynayan Trabzonsporlu Okay ile Yusu'un performansı da beğeni topladı. 'deki vatandaşlarının desteğiyle mücadele eden İran'ın tek sayısını ise penaltıdan Dejagah attı. , 90+1'de kırmızı gördü.

    1. 29.5.2018
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