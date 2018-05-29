2.5 yıl sonra İstanbul
A Milli Futbol Takımı, İran karşılaşması ile yaklaşık 2,5 yıl sonra İstanbul'da bir maça çıktı.
A Milli Futbol Takımı, İran karşılaşması ile yaklaşık 2,5 yıl sonra İstanbul'da bir maça çıktı. İstanbul'daki son karşılaşmasını 17 Kasım 2015'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan ay-yıldızlı ekip, Türkiye'deki son 11 maçının 7'sini Antalya, 3'ünü Eskişehir, birini de Konya'da yapmıştı.
- 29.5.2018
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
2.5 yıl sonra İstanbul haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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