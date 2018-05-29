2.5 yıl sonra İstanbul – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    2.5 yıl sonra

    2.5 yıl sonra İstanbul

    A Milli Futbol Takımı, karşılaşması ile yaklaşık 2,5 yıl sonra 'da bir maça çıktı.

    A Milli Futbol Takımı, karşılaşması ile yaklaşık 2,5 yıl sonra 'da bir maça çıktı. İstanbul'daki son karşılaşmasını 17 Kasım 2015'te 3. İstanbul Başakşehir Stadı'nda oynayan ay-yıldızlı ekip, 'deki son 11 maçının 7'sini Antalya, 3'ünü Eskişehir, birini de Konya'da yapmıştı.

    1. 29.5.2018
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