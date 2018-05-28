Sahne millilerin – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Sahne millilerin

    Sahne millilerin

    Uluslar Ligi’ne hazırlanan ay-yıldızlı ekibimiz, bugün ile hazırlık maçı oynayacak. , 44 yıl sonra karşılaşacağı rakibini 21.15’te Stadı’nda ağırlayacak.

    A , Uluslar Ligi öncesi hazırlık maçlarına başlıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz bu süreçteki ilk sınavını bugün karşısında verecek. Başakşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.15'te başlayacak ve S Sport'tan yayınlacak. Milliler, 44 yıl sonra rakip olacağı ile tarihindeki 7. maça çıkacak. En son 20 Ocak 1974'te 'da oynanan Bölgesel İşbirliği Kupası'nda İran ile karşılaşan , rakibine hiç yenilmezken, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Oynanan müsabakalarda 12 kez İran ağlarını havalandıran A , kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

    SİNAN KAMPTA
    A Milli Takım, İran ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Aday kadroya sonradan dahil edilen kaleci da idmana katıldı. Tedavisi süren Abdülkadir takımdan ayrı koştu.

    9 GÜNDE 3 MAÇ
    Stadı'nda bugün İran'ı konuk edecek olan A Milli Takım, hazırlık maçlarına devam edecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, 1 Haziran'da 'de Tunus, 5 Haziran'da da deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    2.5 YIL SONRA İSTANBUL'DA
    Ay-Yıldızlı ekibimiz, İran karşılaşması ile yaklaşık 2.5 yıl sonra 'da bir maça çıkacak. Milliler, 'daki son maçını 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 'a karşı oynamıştı.

    1. 28.5.2018
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