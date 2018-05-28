Sahne millilerin
UEFA Uluslar Ligi’ne hazırlanan ay-yıldızlı ekibimiz, bugün İran ile hazırlık maçı oynayacak. Türkiye, 44 yıl sonra karşılaşacağı rakibini 21.15’te Fatih Terim Stadı’nda ağırlayacak.
SİNAN KAMPTA
A Milli Takım, İran ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Aday kadroya sonradan dahil edilen kaleci Sinan Bolat da idmana katıldı. Tedavisi süren Abdülkadir takımdan ayrı koştu.
9 GÜNDE 3 MAÇ
Fatih Terim Stadı'nda bugün İran'ı konuk edecek olan A Milli Takım, hazırlık maçlarına devam edecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, 1 Haziran'da İsviçre'de Tunus, 5 Haziran'da da deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.
2.5 YIL SONRA İSTANBUL'DA
Ay-Yıldızlı ekibimiz, İran karşılaşması ile yaklaşık 2.5 yıl sonra İstanbul'da bir maça çıkacak. Milliler, İstanbul'daki son maçını 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Yunanistan'a karşı oynamıştı.
- 28.5.2018
-
Galatasaray'dan yerli harekatı! 4 imza birden...
Toplam 2
Yorum
Aslan Deniz-Serddar ve Muggdat cook katki verrir.Yasii ggecmmis Yasin-H.Baaltadan cook iyi olurlar
-
Galatasaray'dan yerli harekatı! 4 imza birden...
Toplam 2
Yorum
Aslan Para ödeyip yedek kaleci ve futbolcu almayin.
-
Bravo gençler!
Toplam 1
Yorum
gs021 ÇOK FAZLA BÜYÜTMEYE GEREK YOK HAZIRLIK MAÇLARININ İYİ TAKIMI TÜRKİYE .BAŞKADA BİRŞEY YOK
Sahne millilerin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.