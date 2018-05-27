A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ay-yıldızlıların yarın hazırlık maçında karşılaşacağı İran'ın önemli bir takım olduğunu bildirdi. Milli takımın İran maçı öncesi hazırlanan maç kitabında açıklamalarına yer verilen Rumen teknik adam, İran'ın Asya kıtasındaki en başarılı futbol takımlarından biri olduğunu belirtti. Luce, "Teknik direktörlüğünü 2011'den beri Portekizli Carlos Queiroz'un yaptığı İran, son iki Dünya Kupası'nda finallere katıldı ve bu dönemde yalnızca 8 yenilgi aldı. Deneyimli savunması ve saha içi organizasyonuyla İran, A Milli Takımımız için ciddi bir rakip" dedi. Tecrübeli teknik adam, mart ayından bu yana A Milli Takım kadrosunu gençleştirme çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurguladı



Milli ruh sürecektir

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım'ın yeniden İstanbul'da maç yapacak olmasının heyecanını yaşadıklarını bildirdi. Yarın, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda İran ile yapacağı özel karşılaşma öncesi açıklama yapan Demirören, "Anadolu'da ortaya çıkan kusursuz milli ruhun, İstanbul'da hiçbir futbolcu ve takım ayırt etmeksizin süreceğine inanıyorum" ifadelelerini kullandı.



Kaleci Volkan kadro dışı

Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli kalecisi Volkan Babacan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Yapılan açıklamada, İran, Tunus ve Rusya ile oynanacak hazırlık maçları için Riva'da kampta bulunan milli takımda Volkan Babacan'ın sakatlığının sürdüğü belirtildi. Sağ dizindeki sakatlık düzelmeyen Volkan Babacan'ın aday kadrodan çıkartıldığı kaydedildi?.