İran zor rakip – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    zor rakip

    <a href="/index/iran?id=ee3a5b90-4ac1-46d1-b191-c3c8a71f258c" class="" rel="tag">İran</a> zor rakip

    Lucescu, “Deneyimli savunması ve saha içindeki organizasyon becerisi ile , bizim için ciddi bir rakip. ’na gidecek takımlarla özel maç yapmak iskeletemizi güçlendirir” dedi

    A Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ay-yıldızlıların yarın hazırlık maçında karşılaşacağı 'ın önemli bir takım olduğunu bildirdi. Milli takımın maçı öncesi hazırlanan maç kitabında açıklamalarına yer verilen Rumen teknik adam, İran'ın Asya kıtasındaki en başarılı futbol takımlarından biri olduğunu belirtti. Luce, "Teknik direktörlüğünü 2011'den beri Portekizli Carlos Queiroz'un yaptığı İran, son iki 'nda finallere katıldı ve bu dönemde yalnızca 8 yenilgi aldı. Deneyimli savunması ve saha içi organizasyonuyla İran, A Milli Takımımız için ciddi bir rakip" dedi. Tecrübeli teknik adam, mart ayından bu yana A kadrosunu gençleştirme çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurguladı

    Milli ruh sürecektir
    TFF Başkanı , A 'ın yeniden 'da maç yapacak olmasının heyecanını yaşadıklarını bildirdi. Yarın, 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda İran ile yapacağı özel karşılaşma öncesi açıklama yapan Demirören, "Anadolu'da ortaya çıkan kusursuz milli ruhun, İstanbul'da hiçbir futbolcu ve takım ayırt etmeksizin süreceğine inanıyorum" ifadelelerini kullandı.

    Kaleci Volkan kadro dışı
    'nın tecrübeli kalecisi , sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Yapılan açıklamada, İran, Tunus ve ile oynanacak hazırlık maçları için Riva'da kampta bulunan milli takımda 'ın sakatlığının sürdüğü belirtildi. Sağ dizindeki sakatlık düzelmeyen Volkan Babacan'ın aday kadrodan çıkartıldığı kaydedildi?.

    1. 27.5.2018
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