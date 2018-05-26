Yıldırım Demirören: "Milli ruh İstanbul'da da sürecek" – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    : "Milli ruh 'da da sürecek"

    Yıldırım Demirören: "Milli ruh İstanbul'da da sürecek"

    () Başkanı , A 'ın yeniden 'da maç yapacak olmasının heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

    Milli takımın 28 Mayıs Pazartesi günü 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ile yapacağı özel karşılaşma için tarafından hazırlanan "maç kitabı"nda açıklamalarına yer verilen Demirören, 2,5 yıldan fazla bir süredir maçlarını İstanbul dışında oynayan milli takımın iyi bir şekilde desteklendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "A Milli Takımımızın yeniden İstanbul'da bir oynayacak olmasının heyecanını yaşıyoruz. İki buçuk yılı aşkın bir süre misafir olduğumuz Anadolu'nun tüm kentleri, kırmızı-beyaz aşkıyla milli futbolcularımızı koşulsuz desteklediler, skor ne olursa olsun alkışlarını esirgemediler. taraftarlığı kültürünün en güzel örneğini veren halkımıza teşekkürü bir borç biliyorum."

    Ay-yıldızlıların İran ile İstanbul'da yapacağı maçta Anadolu şehirlerinde olduğu gibi tribünlerden büyük bir destek göreceğine emin olduğunu aktaran , şunları kaydetti:

    "Teknik direktörümüz Sayın , İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarında yeni bir jenerasyonun altyapısını kurma adına önemli adımlar attı. Uluslararası turnuvalara düzenli olarak katılacak, yarışmacı bir takım için harcanan bu emeğe futbolseverlerin de yürekten destek vermesini bekliyorum. Anadolu'da ortaya çıkan kusursuz milli ruhun, İstanbul'da hiçbir futbolcu ve takım ayırt etmeksizin süreceğine inancım tam. Hoşgörü ve saygı ayı olan ramazanın kutsiyetine uygun bir futbol akşamında fair play'in ön plana çıkması da en büyük temennim. Bu vesileyle, 44 yıl sonra karşılaşacağımız İran'ın dost futbol federasyonu delegasyonu, teknik kadrosu ve futbolcularına da 'Türkiye'ye hoş geldiniz.' diyor, şölen havasında bir maç diliyorum."

    1. 26.5.2018 12:40
    2. Güncelleme: 26.5.2018 12:57
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