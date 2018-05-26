Volkan Babacan aday kadrosundan çıkarıldı – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    aday kadrosundan çıkarıldı

    <a href="/index/volkan-babacan?id=a8ac4151-0c07-42eb-914b-1acd264af856" class="" rel="tag">Volkan Babacan</a> aday kadrosundan çıkarıldı

    Kaleci , sağ dizindeki sakatlık nedeniyle A aday kadrosundan çıkarıldı.

    , Tunus ve ile oynayacağı özel maçlar için Riva'da kampta bulunan A aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Kaleci sağ dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

    1. 26.5.2018 19:42
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