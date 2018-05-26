Milli takımın İran ile yapacağı özel karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan "maç kitabı"nda açıklamalarına yer verilen Rumen teknik adam, İran'ın Asya kıtasındaki en başarılı futbol takımlarından biri olduğunu belirtti.

Eylu¨l ayındaki UEFA Uluslar Ligi kars¸ılas¸maları ve Mart 2019'da bas¸layacak 2020 Avrupa Futbol S¸ampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında I·ran, Tunus ve Rusya ile o¨zel mac¸lar oynayacaklarını hatırlatan Lucescu, "Teknik direkto¨rlu¨gˆu¨nu¨ 2011 yılından beri Portekizli Carlos Queiroz'un yaptıgˆı İran, son iki Du¨nya Kupası'nda finallere katılmayı bas¸ardı ve bu do¨nemde yalnızca 8 magˆlubiyet aldı. Deneyimli savunması ve saha ic¸i organizasyon becerisi ile I·ran, A Milli Takımımız ic¸in ciddi bir rakip." ifadelerini kullandı.

Lucescu, mart ayından bu yana A Milli Takım kadrosunu gençleştirme çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"U¨c¸ hazırlık mac¸ı ic¸in ac¸ıklamıs¸ oldugˆumuz aday kadroda 1994 ve sonrasında dogˆmus¸ 13 futbolcu bulunuyor. Bu isimler arasında Avusturya'da forma giyen Tarkan Serbest de var. Kendisini Tu¨rkiye tercihinden dolayı kutluyorum. Her zaman vurguladıgˆım gibi, genc¸ oyuncularımızın yanında tecru¨beli isimlerin bulunmasına o¨zen go¨steriyorum. Bu kamp, deneyimlerini digˆer takım arkadas¸larıyla paylas¸ma go¨revini Umut Bulut u¨stlenecek. Hepsi Du¨nya Kupası'nda mu¨cadele edecek takımlarla o¨zel mac¸lar oynayacagˆımız bu uzun kamp su¨recinde, takımımızın iskeletini oturtma konusunda o¨nemli bir yol katedecegˆiz."