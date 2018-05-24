Bursaspor kalecisi Harun Tekin A Milli Takım'a çağrıldı
Bursaspor kalecisi Harun Tekin, A Milli Takım kampına davet edildi
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Bursaspor kalecisi Harun Tekin, A Milli Takım'ın özel maçlar için Riva'da toplanan aday kadrosuna davet edildi.
Bu sezon ligde 31 maçta forma giyen file bekçisi, öğleden sonra A Milli Takım kampına dâhil olacak.
- 24.5.2018 10:59
- Güncelleme: 24.5.2018 11:31
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Bursaspor kalecisi Harun Tekin A Milli Takım'a çağrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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