Bursaspor kalecisi Harun Tekin A Milli Takım'a çağrıldı – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    kalecisi A 'a çağrıldı

    Bursaspor kalecisi Harun Tekin A Milli Takım'a çağrıldı

    kalecisi , A kampına davet edildi

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    kalecisi , A 'ın özel maçlar için Riva'da toplanan aday kadrosuna davet edildi.

    Bu sezon ligde 31 maçta forma giyen file bekçisi, öğleden sonra A Milli Takım kampına dâhil olacak.

    1. 24.5.2018 10:59
    2. Güncelleme: 24.5.2018 11:31
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