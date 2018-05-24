A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Millilerde tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür idmanda yer almazken, kaleci Volkan Babacan ise tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı.
Ay-yıldızlılar, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını devam ettirecek.
- 24.5.2018 14:33
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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