A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    A hazırlıklarını sürdürdü

    A <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a> hazırlıklarını sürdürdü

    A , ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

    A , 28 Mayıs Pazartesi günü ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-yıldızlılar, Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyunlarının ardından yapılan taktik çalışma ile idmanı noktaladı.

    Millilerde tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür idmanda yer almazken, kaleci ise tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı.

    Ay-yıldızlılar, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını devam ettirecek.
    1. 24.5.2018 14:33
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