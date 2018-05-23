Türkiye-İran maçına doğru – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Türkiye-İran maçına doğru

    Türkiye-İran maçına doğru

    A Milli Futbol Takımı'nın, İran ile Pazartesi günü İstanbul'da yapacağı özel maçın internet üzerinden bilet satışı sona erdi.

    yapılan açıklamada, "A İran ile Pazartesi günü saat 21.15'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı özel karşılaşmanın internet üzerinden bilet satışı sona erdi. Karşılaşmanın gişeden bilet satışı ise stattaki Passolig gişelerinden 10.00-18.00 saatlerinde devam ediyor. Gişeler, maç günü ilk yarı sonu kapanacak." ifadeleri kullanıldı.

    Karşılaşmanın bilet fiyatlarının 1. kategori için 30, 2. kategori için 15 ve 3. kategori için de 10 lira olduğu hatırlatıldı.

    1. 23.5.2018 15:51
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