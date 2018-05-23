Berkay Özcan Milli Takım'a çağrıldı
Almanya'nın VfB Stuttgart kulübünde oynayan Berkay Özcan, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosuna dahil edildi.
- 23.5.2018 16:22
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Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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