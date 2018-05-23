Berkay Özcan Milli Takım'a çağrıldı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Berkay Özcan 'a çağrıldı

    Berkay Özcan <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a>'a çağrıldı

    'nın VfB Stuttgart kulübünde oynayan Berkay Özcan, A 'ın İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosuna dahil edildi.

    20 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 kez Ümit Milli, 13 kez de 19 Yaş Altı formalarını giydi ve U19 düzeyinde 5 gol kaydetti.
    1. 23.5.2018 16:22
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