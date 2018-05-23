A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu İran maçı kadrosundan çıkartıldı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    A 'da maçı kadrosundan çıkartıldı

    A <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a>'da <a href="/index/hakan-calhanoglu?id=92dd6703-e5ba-4e0a-9011-d05a7725ced9" class="" rel="tag">Hakan Çalhanoğlu</a> <a href="/index/iran?id=367a7016-b632-4158-b079-0f16dd40bf6f" class="" rel="tag">İran</a> maçı kadrosundan çıkartıldı

    , dizindeki sakatlıktan dolayı A aday kadrosundan çıkarıldı.

    Tecrübeli futbolcu , sakatlığı sebebiyle A 'ın , Tunus ve Rusya maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

    Federasyon'dan yapılan açıklamada, ", dizindeki sakatlık nedeniyle A 'ın , Tunus ve Rusya maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.
    1. 23.5.2018 18:57
    2. Güncelleme: 23.5.2018 19:11
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