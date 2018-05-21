Türkiye-İran maçına Özbek hakem – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Türkiye- maçına Özbek hakem

    Türkiye-İran maçına Özbek hakem

    A Milli Takımı'nın 28 Mayıs Pazartesi günü ile oynayacağı özel maçta, Özbekistan Futbol Federasyonundan hakem Valentin Kovalenko düdük çalacak.

    Türkiye Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Özbek hakem Kovalenko yönetecek.

    Saat 21.15'te başlayacak müsabakada Kovalenko'nun yardımcılıklarını, Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak.

    Maçın dördüncü hakemi ise kokartlı Türk hakem olacak.

    1. 21.5.2018 11:44
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