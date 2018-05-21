Türkiye-İran maçına Özbek hakem
A Milli Futbol Takımı'nın 28 Mayıs Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maçta, Özbekistan Futbol Federasyonundan hakem Valentin Kovalenko düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Özbek hakem Kovalenko yönetecek.
Saat 21.15'te başlayacak müsabakada Kovalenko'nun yardımcılıklarını, Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek olacak.
- 21.5.2018 11:44
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Türkiye-İran maçına Özbek hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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