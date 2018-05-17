Türkiye, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamaktaki yerini korudu.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip ay-yıldızlılar, 37. sırada yer aldı.
FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci, Belçika'nın üçüncü sırada bulunduğu listenin ilk on sırasında bir değişiklik gerçekleşmedi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 7 Haziran'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Almanya
|1544
|-
|2
|Brezilya
|1384
|-
|3
|Belçika
|1346
|-
|4
|Portekiz
|1306
|-
|5
|Arjantin
|1254
|-
|6
|İsviçre
|1179
|-
|7
|Fransa
|1166
|-
|8
|İspanya
|1162
|-
|9
|Şili
|1146
|-
|10
|Polonya
|1128
|-
- 17.5.2018 12:22
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
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Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
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