Türkiye, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    , dünya sıralamasındaki yerini korudu

    Türkiye, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu

    , Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği () dünya sıralamasında 37. basamaktaki yerini korudu.

    'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip ay-yıldızlılar, 37. sırada yer aldı.

    FIFA 'nın son şampiyonu , liderliğini sürdürdü. 'nın ikinci, 'nın üçüncü sırada bulunduğu listenin ilk on sırasında bir değişiklik gerçekleşmedi.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 7 Haziran'da açıklanacak.

    Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

    Sıra Takım Puan Değişim
    1 Almanya 1544 -
    2 Brezilya 1384 -
    3 Belçika 1346 -
    4 Portekiz 1306 -
    5 Arjantin 1254 -
    6 İsviçre 1179 -
    7 Fransa 1166 -
    8 İspanya 1162 -
    9 Şili 1146 -
    10 Polonya 1128 -
    1. 17.5.2018 12:22
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