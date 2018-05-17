Milli randevu Moskova’da – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Milli randevu ’da

    Milli randevu <a href="/index/moskova?id=4f59b73c-d673-4150-9b0d-36e82e8744ae" class="" rel="tag">Moskova</a>’da
    'nın ile karşılaşacağı özel maçın yeri belli oldu. 'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada 5 Haziran'daki müsabakanın 'da gerçekleştirileceği ifade edildi. Saat 19.00'da başlayacak maç CSKA Arena'da oynanacak.
    1. 17.5.2018
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