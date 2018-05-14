Türkiye-İran maçının biletleri satışta, Türkiye-İran maçı ne zaman, saat kaçta?
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Türkiye- maçının biletleri satışta, Türkiye-İran maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye-İran maçının biletleri satışta, Türkiye-İran maçı ne zaman, saat kaçta?

    A 'nın ile 28 Mayıs Pazartesi günü 'da yapacağı özel maçın biletleri satışa çıktı.

    A 'nın ile 'da oynayacağı özel maçın biletleri satışa çıktıTürkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada,

    "Karşılaşmanın üzerinden bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için başladı. Kırmızı üyelerin internet üzerinden öncelikli bilet satın alma hakkı, iki gün devam edecek." ifadeleri yer aldı.

    Karşılaşmanın bilet fiyatlarının 1. kategori için 30 lira, 2. kategori için 20 lira ve 3. kategori için de 10 lira olacağı duyuruldu.


    1. 14.5.2018 19:21
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