Türkiye-İran maçının biletleri satışta, Türkiye-İran maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Futbol Takımı'nın İran ile 28 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapacağı özel maçın biletleri satışa çıktı.
A Milli Futbol Takımı'nın İran ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın biletleri satışa çıktıTürkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada,
"Karşılaşmanın internet üzerinden bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için başladı. Kırmızı üyelerin internet üzerinden öncelikli bilet satın alma hakkı, iki gün devam edecek." ifadeleri yer aldı.
Karşılaşmanın bilet fiyatlarının 1. kategori için 30 lira, 2. kategori için 20 lira ve 3. kategori için de 10 lira olacağı duyuruldu.
- 14.5.2018 19:21
-
Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
-
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
-
Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
Türkiye-İran maçının biletleri satışta, Türkiye-İran maçı ne zaman, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.